Incidente stradale mortale tra Gerocarne e Soriano Calabro. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate ed a causa dell’impatto è deceduto uno dei conducenti (alla guida di una Panda), di anni 70 (Antonio De Pace) della frazione Ciano di Gerocarne ma residente al Nord, da poco rientrato in paese per le vacanze. L’altro automobilista alla guida di un Suv Kia è invece rimasto leggermente ferito alle vertebre, mentre ferite ha riportato anche una bambina di 7 anni che viaggiava con il padre. L’incidente è avvenuto nei pressi di un ponticello. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità si sono portati i carabinieri della Stazione di Soriano Calabro. Il ferito è stato invece soccorso dai sanitari del 118. SEGUONO AGGIORNAMENTI

