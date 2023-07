Marijuana in casa dentro i vasi, un arresto nel Vibonese

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti nelle Marinate, personale della Squadra Mobile ha sottoposto a controllo un soggetto – N. D., 61 anni, di Maierato – ed al termine di una perquisizione domiciliare sono state rinvenute 18 piante di cannabis piantumate in vasi, per un peso complessivo di oltre quattro chili, oltre a tutta una serie di strumenti e prodotti per la coltivazione. Nell’abitazione sono stati trovati pure boccacci in vetro, materiale per il confezionamento divisi in dosi e un bilancino di precisione. Il sequestro della polizia ha quindi sottratto un’ingente quantità di sostanza stupefacente pronta ad essere immessa sul mercato. All’esito delle indagini, coordinate dalla Procura di Vibo Valentia, il 61enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

