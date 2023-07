Munizioni, bombe carta e droga a Soriano: sequestri ad opera della polizia

Nel corso di una azione di pattugliamento concentrata nel centro di Soriano Calabro, in uno dei vicoli che conducono alla piazza principale del paese, gli uomini della Polizia di Stato, grazie anche allo straordinario fiuto del cane antidroga Digos, hanno operato il sequestro di circa quattro chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre a munizionamento per pistola e fucile, nonché numerosi artifizi pirotecnici di confezionamento artigianale, tra cui “bombe carta”. Marijuana, munizioni e bombe carta sono stati trovati all’interno di alcuni casolari abbandonati. L’operazione a Soriano si inquadra all’interno di una più ampia attività di controllo straordinario del territorio in tutta la provincia vibonese e mira a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. Indagini sono ancora in corso per risalire ai possessori delle munizioni e della marijuana.

