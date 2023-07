Tropea: forzano un posto di blocco e investono una donna, fermati dalla polizia

Forzano un posto di blocco della polizia, investono un pedone e dalla zona del porto di Tropea si dirigono verso il centro cittadino. Inseguiti dai poliziotti del posto fisso di Tropea, abbandonano l’auto e tentano di fuggire a piedi. Sul posto giungevano però gli agenti della Squadra Mobile per coordinare le indagini e le successive ricerche. Nell’arco di poche ore, le tre persone a bordo dell’auto – risultata rubata – sono stati rintracciati e il conducente denunciato alla Procura di Vibo per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali – cagionate alla donna colpita dall’auto in fuga – ed anche per il reato di riciclaggio, atteso che l’autovettura risultava visibilmente alterata nelle sue parti. In altro controllo del territorio la polizia ha poi recuperato altra autovettura risultata rubata. Anche in questo caso il conducente è stato denunciato, mentre l’auto si trova sotto sequestro.

