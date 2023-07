Tropea, sanzioni per locale abusivo e denunce per droga

Nel corso dell’ultima settimana, su disposizione del questore di Vibo, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio svolti dalla polizia, concentrando in particolare gli sforzi operativi nelle zone della movida di Tropea e lungo la “Costa degli Dei”. Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di servizi mirati al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno individuato due soggetti sospetti e all’esito del controllo di polizia sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana. All’esito degli accertamenti i due sono stati segnalati alla locale Prefettura per la violazione di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/90. Nella notte di domenica 9 luglio, inoltre, è stato svolto un servizio di prevenzione e contrasto alla movida violenta nella cittadina di Tropea, impegnando la Squadra Mobile unitamente alle Volanti dell’U.PG.S.P., il Posto Fisso di Tropea, il Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale, la Polizia Stradale e all’Unità cinofila. Sono state controllate 198 persone e 28 veicoli ed è stata effettuata una importante attività di prevenzione all’abuso di sostanze alcoliche con serrati controlli mediante alcoltest, tesi proprio a contrastare gli incidenti stradali, spesso anche mortali, causati dall’abuso di sostanze. E ancora, sempre a Tropea, da un controllo ad un esercizio commerciale che è risultato in difetto di molti documenti amministrativi, tra cui Scia, attestati Hccp, contratti di lavoro. Da un controllo approfondito, inoltre, risultavano presenti oltre 20 persone annoveranti pregiudizi di Polizia. Gli agenti, hanno anche fatto un intervento per soccorso pubblico poichè hanno notato un’ autovettura parcheggiata con le portiere aperte e due donne in evidente stato di alterazione per ebrezza alcolica e sui sedili posteriore quattro bambini di cui due neonati. Le stesse stavano per mettere in moto l’autovettura nonostante le loro condizioni, ma sono state obbligate a salire a bordo di un taxi per recarsi in sicurezza presso la loro abitazione e per tali fatti sono state segnalate alle autorità competenti per i profili di competenza.

