Tropea, contrasto alla movida violenta: la Questura intensifica i controlli

Nel corso dell’ultima settimana, su disposizione del questore di Vibo Valentia, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio svolti dalla polizia. Le attività si sono concentrate in particolare nelle zone della movida di Tropea e lungo la Costa degli Dei. Gli agenti della squadra mobile, nel corso di servizi mirati al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno individuato una persona sospetta, la quale si è mostrata allarmata alla vista dei poliziotti e, in effetti, è stata trovata in possesso di oltre 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in buste sottovuoto, già predisposte per la pronta vendita al dettaglio, per la quale è stata denunciata alla locale Procura della Repubblica per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella serata di giovedì 1 giugno, inoltre, è stato svolto un servizio di prevenzione e contrasto alla movida violenta nella città di Tropea, che ha visti impegnati la squadra mobile unitamente al Posto fisso di Tropea, la polizia stradale e all’Unità cinofila, che ha permesso di controllare 335 persone e 145 veicoli sospetti, effettuando una importante attività di prevenzione all’abuso di sostanze alcoliche da parte di chi si mette alla guida con serrati controlli mediante Alcoltest, tesi proprio a contrastare gli incidenti stradali, spesso anche mortali, causati dall’abuso di sostanze.

