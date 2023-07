Tropea, la polizia sequestra armi, droga e ritrova il provento di un furto

Nel corso dell’ultima settimana, su disposizione del questore di Vibo Valentia, sono stati intensificati i servizi di contrasto al crimine diffuso svolti dalla polizia, in particolare a Tropea e lungo la Costa degli Dei, considerata anche la grande presenza di turisti nel vibonese durante il periodo estivo. Gli agenti della Squadra Mobile, unitamente al Posto Fisso di Tropea, sono intervenuti a seguito della segnalazione di una turista in merito al furto di una bicicletta elettrica, dal valore di circa 5.000,00 euro. Nell’arco di poche ore gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica del reato e ad acquisire delle immagini che hanno ricondotto chiaramente all’autore del delitto, nonché a ritrovare la bicicletta rubata che successivamente è stata restituita alla turista, sollevata per la celere risoluzione del caso da parte della polizia. Nella stessa giornata, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo presso l’abitazione di un uomo diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a un fucile da caccia e a una pistola con annesse munizioni. Sempre nell’ambito di intensificati controlli a Tropea, il Posto Fisso ha notato un soggetto che svolgeva la professione di tassista, anche su chiamata di alcune strutture ricettive locali, tuttavia dopo un approfondito controllo dei poliziotti è risultato sprovvisto di qualsivoglia licenza. All’esito degli accertamenti l’uomo è stato sanzionato ai sensi del codice della strada, con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo. Durante il fine settimana, inoltre, gli agenti della Squadra Mobile si sono particolarmente concentrati sul fenomeno dello spaccio al dettaglio nella città di Vibo, fermando tre soggetti con diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, a tutte e tre è stata sequestrata la droga e sono stati segnalati alla locale Prefettura per la detenzione per uso personale.

