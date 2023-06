Merce contraffatta: sequestri e sanzioni a Tropea

La polizia municipale di Tropea nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto del fenomeno della contraffazione, e della vendita di merce contraffatta, ha eseguito una serie di controlli sul territorio comunale nei confronti di alcuni venditori ambulanti in spiaggia. All’esito degli stessi, quindi, la polizia municipale ha proceduto al sequestro di merce di diversa tipologia risultata contraffatta, in particolare cinture e occhiali da sole. Gli ambulanti non in regola con la documentazione e privi di autorizzazioni alla vendita sono stati destinatari di sanzioni amministrative.

