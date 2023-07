Notte di follia a Tropea. Raid vandalico contro gli arredi pubblici e di un locale

Notte di follia a Tropea. Intorno alle ore 3 tre ragazzi si sono accaniti contro le sedie del locale “La Munizione”, i vasi ed i fiori che arredano la balconata di piazza Duomo scaraventandoli già in strada su via Marina Vescovado. Dopo attimi di concitazione e panico tra i presenti, sul posto – chiamati dalla moglie del proprietario del locale – sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno identificato due ragazzi di Zungri ed uno di Tropea, ritenuti responsabili della devastazione. Secondo quanto riferito alla nostra testata da Paolo Compagnino, proprietario del locale, i tre giovani hanno «preso di mira alcuni clienti argentini seduti ad un tavolo, stringendo alla gola e minacciando uno dei malcapitati, per poi iniziare a spaccare gli arredi e a pretendere di bere gratis». Non contenti, i tre giovani, avrebbero anche «strattonato e trascinato una ragazza che frequenta il locale, pretendendo che la stessa andasse via con loro». A quel punto è scattata la richiesta di intervento ai carabinieri i quali, giunti prontamente sul posto, hanno provveduto ad identificare gli autori del raid vandalico, mentre i proprietari del locale, con l’aiuto di altre persone, si sono recati su via Marina Vescovado per rimuovere le sedie scaraventate giù in strada e riportarle in piazza Duomo. Una notte di “ordinaria” follia, dunque – costata anche la rottura di parti della balconata pubblica – sulla quale i militari dell’Arma sono impegnati a fare piena luce e che potrebbe costare cara a due giovani di Zungri ed uno di Tropea.

