Tropea: neanche un giorno di assenza, premiati due studenti del liceo Scientifico

Martina Barbalace e il dirigente Cutuli

Un attestato di merito per l’assiduità nella frequenza delle lezioni è il riconoscimento speciale che hanno ricevuto in dono gli studenti della 1B del liceo Scientifico di Tropea, Martina Barbalace e Michael Loiacono, gli unici in tutta la scuola a non aver fatto neppure un giorno di assenza durante tutto l’anno scolastico. A rendergli omaggio, è stato lo stesso dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore “Pasquale Galluppi” di Tropea Nicolantonio Cutuli il quale, dopo avergli consegnato l’attestato “per l’assiduità nella frequenza alle lezioni che denota perseveranza, tenacia e grande senso di responsabilità”, ha dichiarato: «La mission educativa del nostro istituto consiste anche nel riconoscere e premiare i comportamenti virtuosi, quali appunto l’interesse, l’impegno, la partecipazione e il grande senso di responsabilità che stanno alla base di un percorso scolastico di qualità».

Michael Loiacono

«Ragazzi – ha sottolineato il dirigente Cututli complimentandosi con i due alunni -, siate orgogliosi di voi stessi come lo siamo io e i vostri professori». I due alunni hanno ricevuto l’attestato nella sede centrale dell’Istituto, ricevendo così anche il plauso degli insegnanti presenti alla piccola cerimonia. Il documento inoltre, quale ulteriore incoraggiamento futuro, reca in calce un aforisma dello scrittore e saggista statunitense Napoleon Hill: «Supremo è il valore della tenacia: chi fa della costanza la sua parola d’ordine taglierà via tutti i traguardi».

