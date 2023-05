Tropea, gli studenti dello scientifico a dialogo con lo scrittore Visconti

Per gli studenti delle classi IV: «È stato davvero entusiasmante proprio per come si è posto, con estrema semplicità nei nostri confronti»

Alcuni studenti del liceo scientifico con l’autore

La fragilità di “Ita Lia”, l’ultima fatica letteraria di Giacomo Visconti ha conquistato e affascinato gli studenti delle classi IV del liceo scientifico “Fratelli Vianeo” di Tropea. La giornata speciale, che rientra nella rassegna “Telemaco – Il futuro è presente nelle radici” organizzata dall’associazione Libertas per il “Maggio dei libri”, è stata caratterizzata proprio dal modo in cui lo scrittore Visconti ha voluto incontrare gli studenti nell’aula magna per la presentazione del suo libro già noto ai ragazzi e davvero molto apprezzato. «È stato davvero entusiasmante proprio per come si è posto, con estrema semplicità nei nostri confronti – hanno dichiarato al termine dell’evento alcuni studenti -. Abbiamo potuto apprezzare così una persona di grande cultura che ha voluto dialogare con noi, apprezzando sinceramente il nostro punto di vista sul suo libro, poiché, sostiene, ogni persona che legge il libro può avere una visione diversa. Dunque gli abbiamo chiesto quale fosse, secondo lui, la personalità di Ita Lia e Visconti, senza esitazione, ci ha risposto che la parola che meglio le si addice è “fragilità”. Ha spronato ognuno di noi a vivere secondo la propria visione della vita, ed in fine – hanno concluso i ragazzi -, abbiamo terminato l’incontro con un kahoot molto coinvolgente, un quiz sul libro e ci siamo divertiti davvero molto».

