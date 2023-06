Tropea: sindaco contro i ragazzi che festeggiavano la fine dell’anno scolastico, intervengono i carabinieri – Video

Serata “movimentata” e situazione surreale nella Perla del Tirreno, con i militari dell’Arma chiamati dal primo cittadino che è intervenuto in piazza per interrompere musica e canti degli studenti che non hanno per nulla gradito il comportamento di Giovanni Macrì

Serata decisamente “movimentata” quella che si è vissuta a Tropea martedì nella piazza principale. Da un lato un nutrito gruppo di studenti delle locali scuole superiori, soprattutto maturandi intenti a cantare la canzone di Antonello Venditti “Notte prima degli esami” insieme ai ragazzi di Scuola Zoo in vacanza nella zona, dall’altro lato il sindaco Giovanni Macrì che non avrebbe gradito – stando alla versione degli studenti – la loro presenza in piazza a cantare (ipotizziamo per mancanza di autorizzazioni). A tentare di riportare la calma, l’intervento di una pattuglia dei carabinieri nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Secondo il racconto degli studenti – ed in particolare di una studentessa il cui audio sta facendo il giro del web – il primo cittadino avrebbe interrotto i ragazzi intenti a cantare, prima staccando le casse, poi mettendosi a discutere animatamente con alcuni di loro ed infine chiamando i carabinieri. Non siamo riusciti tuttavia a raccogliere la testimonianza del sindaco – pur contattato telefonicamente – sull’ accaduto. Un video con l’intervento dei carabinieri in piazza è stato invece pubblicato sulla propria bacheca facebook dal testimone di giustizia Pietro Di Costa che ha condannato anche lui – al pari degli studenti – il comportamento del sindaco, al pari di altri utenti e degli studenti che si sono ritrovati a vivere, loro malgrado, una situazione a dir poco surreale.

