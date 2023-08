Vibo, cede parte di un cornicione su Corso Vittorio Emanuele III: tragedia sfiorata

Attimi di paura questa mattina a Vibo Valentia a causa del crollo di parte del cornicione di un antico palazzo di corso Vittorio Emanuele III, a due passi da piazza Municipio. Una tragedia sfiorata in pieno centro quando, appena qualche minuto prima del crollo, a passare proprio in prossimità del palazzo è stato un anziano il quale, per fortuna, non è stato colpito. Comprensibile l’apprensione dei presenti e di alcuni titolari delle attività commerciali poste nelle vicinanze dell’immobile interessato dal cedimento di parte del cornicione. Allertate le forze dell’ordine, sul posto si sono prontamente portati i carabinieri della locale Stazione e i vigili del fuoco del comando provinciale al fine di scongiurare ogni pericolo e impedire il transito ai pedoni in attesa della messa in sicurezza di tale parte del centralissimo Corso.

