Tragedia sfiorata a Tropea, crollo nella Chiesa del Gesù – Foto

Tragedia sfiorata e conta dei danni a Tropea a causa del crollo di parte della cupola della Chiesa del Gesù (fondata dai gesuiti) gestita dai redentoristi. Un’ora prima era in corso di celebrazione la santa messa, iniziata alle ore 10 del mattino e terminata alle ore 10.50. Finita la messa, un gruppo di visitatori è rimasto all’interno, quando verso le ore 11.30 parte della cupola è caduta giù, con intonaco e calcinacci finiti sui banchi dei fedeli che, fortunatamente, in quel momento erano vuoti. Una tragedia sfiorata, quindi, perché ben più gravi potevano essere le conseguenze del crollo se il cedimento si fosse registrato a messa in corso. La chiesa resterà ora chiusa per la conta dei danni e per la messa in sicurezza i cui tempi non sono al momento prevedibili.

