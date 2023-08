Auto contro moto a Tropea, per un ferito necessario l’elisoccorso

Presenta diversi politraumi e viene tenuto sotto stretta osservazione a Catanzaro in attesa di un intervento chirurgico. Ferite anche per il conducente della moto

Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso a seguito dello scontro tra un’auto ed una moto avvenuto a Tropea lungo viale Stazione. Il passeggero della moto, infatti, dopo essere stato trasportato all’ospedale di Tropea, è stato trasferito in elisoccorso a Catanzaro. Presenta un politrauma, con tre costole rotte e fratture da operare per spalla e ginocchio. Le ferite più serie sono state riportate ad un piede. Il conducente della moto, anche lui ferito nel corso dell’incidente stradale, è invece giunto a Catanzaro con un’ambulanza e si sta valutando il ricovero in neurochirurgia.

LEGGI ANCHE: Incidente a Tropea, ha la peggio un motociclista che viene trasferito in ospedale