Incidente a Tropea, ha la peggio un motociclista che viene trasferito in ospedale

I residenti chiedono da tempo l’installazione dei dossi artificiali al fine di far rallentare le auto in entrata, specie in discesa

Incidente stradale a Tropea lungo viale Stazione. Per cause in corso di accertamento, un’auto ha investito in pieno un ragazzo che si trovava alla guida di un motorino e che, a seguito dello scontro, è caduto rovinosamente a terra. Il giovane, soccorso da alcuni passanti, a causa delle ferite riportate è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche le forze dell’ordine al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. I residenti della zona e diversi tropeani – dopo tale ennesimo incidente, lamentando l’eccessiva velocità delle auto e spesso il mancato rispetto dello stop – chiedono a gran voce al sindaco di voler provvedere al più presto all’installazione di dossi artificiali lungo viale Stazione ed in particolare nella discesa che conduce al centro del paese.

