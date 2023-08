Cagnolina abbandonata in mezzo alla strada a Vena di Ionadi: salvata dai titolari di un bar

«Una cucciola nel tardo pomeriggio di oggi è stata scaraventata da un’auto in corsa su una strada trafficata di Vena di Ionadi». È l’ennesimo caso di abbandono di un cane denunciato dall’associazione Argo di Vibo Valentia che prosegue: «È avvenuto in pieno giorno e in un luogo molto frequentato, dimostrazione questa che ormai si è consapevoli dell’assoluta assenza di controlli in questo settore e della normalità con cui viene considerato un tale gesto». «Gli animali sono cose e si può far ciò che si vuole – prosegue la nota dell’associazione -, ma invece non è così perché fortunatamente esistono delle leggi ed esiste anche tanta gente come noi, associazioni protezionistiche, che hanno la dovuta sensibilità che li spinge ad intervenire per proteggerli e far sì che chi ha commesso un simile reato, perché di questo si tratta, venga individuato e denunciato». «I proprietari del bar Verde Pistacchio hanno subito chiamato le forze dell’ordine e segnalato la cagnolina, che come al solito è stata lasciata in mezzo alla strada dagli organi competenti. Successivamente la decisione di salvarla ancora una volta adattandola per la vita. Noi dell’associazione Argo abbiamo sporto denuncia nella consapevolezza dell’esistenza di telecamere sul posto – conclude la nota -. Speriamo dunque che presto gli autori di questo triste gesto possano pagare. Ed intanto auguriamo buona Vita ad Agata».

LEGGI ANCHE: Esercitazione in mare della Guardia Costiera con i cani di salvataggio nel Vibonese

Filandari: «Troppi cani in quella casa», scatta la denuncia dei vicini – Video

Limbadi, volontari soccorrono cane randagio a proprie spese