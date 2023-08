Filandari: «Troppi cani in quella casa», scatta la denuncia dei vicini – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Quando l’amore per gli animali si scontra con le regole del vivere civile causando notti insonni e costringendo una famiglia a barricarsi in casa per difendersi dal continuo abbaiare e dagli odori. Non uno, ma ben 33 cani. «Neanche in un canile ci sono così tanti cani», afferma Francesca Purita. La denuncia arriva da Filandari, paese alle porte di Vibo Valentia, dove vivono i coniugi Corso, 67 anni lei, 70 lui. Malato di cuore e con problemi polmonari Nicola non ce la fa più. «La notte non riesco a dormire perché i cani abbaiano di continuo. E non possiamo aprire le finestre per l’odore insopportabile che proviene dal piano terra. I giorni di caldo afoso mi sono dovuto trasferire da mia figlia», dice rammaricato. Neanche in un canile ci sono tanti cani, perché nessuno interviene per farli sgomberare? Replica la moglie. Proviamo a chiedere spiegazioni alla proprietaria dei cani, ma decide di barricarsi in casa non prima di aver chiamato uno ad uno i suoi amici a quattro zampe. Un rimpallo di responsabilità tra ASP e Comune di Filandari che va avanti da quattro anni tra lo sconforto e la sfiducia della famiglia Corso, come denuncia Salvatore Petullà, parente dell’anziana coppia: «Possibile che nonostante le denunce nessuno interviene»?

