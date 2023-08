Incidente mortale sulla Jonio-Tirreno, l’ultimo saluto di Cittanova a Domenico Politi

In tantissimi ai funerali del 39enne deceduto nello spaventoso impatto di domenica pomeriggio

Domenico Politi

Si sono svolti nella chiesa del Rosario di Cittanova i funerali di Domenico Politi, una delle tre vittime dell’incidente stradale di domenica scorsa sulla trasversale Ionio Tirreno, nel territorio di Melicucco. Dopo le esequie di ieri, nella cattedrale di Nicotera per Antonella Teramo e la figlioletta Maya, un altro silenzioso e commosso bagno di folla ha reso omaggio all’imprenditore 39 enne che era a bordo da solo su una delle due auto coinvolte nel frontale. Presenti i sindaci di Cittanova e Taurianova, i centri della Piana dove il giovane viveva e operava nel settore della ristorazione. Il parroco don Salvatore Giovinazzo si è rivolto direttamente ai genitori di Politi – conosciuti per la loro assidua vita in parrocchia – sottolineando i valori sani che avevano insegnato al figlio. I dipendenti del ristorante “Il Dolce Peperoncino”, fondato da Domenico a Taurianova, hanno poi esposto uno striscione all’ingresso e all’uscita del feretro, facendo volare nel cielo dei palloncini, salutando l’ultimo viaggio di Domenico con un applauso.

