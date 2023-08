Incidente mortale nel Vibonese, perde la vita una donna nei pressi del bivio dell’Angitola

Si trovava alla guida di una Fiat 600 quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo

Ancora un incidente mortale sulle strade calabresi ed ancora una volta una vittima residente nel Vibonese. Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale numero 40 nel tratto denominato Molino – Sordo Petrara, non lontano dal bivio dell’Angitola, nel territorio comunale di Francavilla. La vittima è una donna di 42 anni, Vittoria Mazzotta, di Francavilla Angitola, che si trovava alla guida di una Fiat 600. Per cause ancora in corso di accertamento è andata a scontrarsi – ma sulla dinamica sono in corso le indagini da parte dei carabinieri – con una Toyota Yaris guidata da un’altra donna rimasta leggermente ferita. Oltre ai carabinieri sul posto si sono portati i sanitari del 118, ma per la donna alla guida della Fiat 600 non c’è stato nulla da fare.

