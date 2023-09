Operazione Imperium: Riesame annulla misura cautelare per i Bonavita di Briatico

Armando Bonavita

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip distrettuale nei confronti di Armando Bonavita, 44 anni, e della sorella Roberta Bonavita, 53 anni, di Briatico, coinvolti nell’operazione Imperium della Dda di Catanzaro. I due indagati, difesi dall’avvocato Giovanni Vecchio, sono figli del defunto Pino Bonavita, ritenuto a capo dell’omonimo clan di Briatico, ed erano stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere per l’accusa di aver realizzato una condotta estorsiva continuata in danno del gestore del villaggio turistico “Green Beach” di Briatico. L’ipotesi investigativa, tuttavia, non ha retto al vaglio dei giudici del Riesame, che hanno condiviso i rilievi difensivi fondati sul fatto che le intercettazioni alla base della ricostruzione investigativa siano prive di portata accusatoria nei confronti degli indagati. Da qui l’annullamento della misura per i fratelli Bonavita. Armando Bonavita resta attualmente detenuto per l’operazione Olimpo. L’operazione “Imperium”, scattata nel luglio scorso, ha visto l’applicazione di 32 misure cautelari (60 gli indagati totali) e sequestri per circa 12 milioni di euro.

