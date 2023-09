Giovanni Mancuso passa agli arresti domiciliari

Ottiene nuovamente gli arresti domiciliari per motivi di salute Giovanni Mancuso, 83 anni, di Limbadi, arrestato e condotto in carcere il 21 agosto scorso per aver violato la detenzione domiciliare finendo poi per litigare con un militare dell’Arma. La decisione della nuova sottoposizione agli arresti domiciliari è del Tribunale di Sorveglianza. E’ difeso dagli avvocati Maurizio Nucci, Francesco Schimio e Giuseppe Di Renzo. Giovanni Mancuso è stato condannato in via definitiva a 9 anni per usura nel processo Black money e deve ancora scontare 4 anni. Annovera precedenti penali per vari reati, dal sequestro di persona a scopo di estorsione (condanna del 1975) alla violazione della sorveglianza speciale, dal furto al pascolo abusivo, dalla spendita di monete false alla ricettazione, dal porto abusivo di armi ad illeciti edilizi. Nel luglio dello scorso anno gli sono stati confiscati beni per quasi dieci milioni di euro. Giovanni Mancuso è il fratello più grande di Luigi Mancuso, principale imputato dell’operazione Rinascita Scott. E’ anche il padre di Giuseppe Mancuso, 32 anni, anche lui imputato in Rinascita Scott.

