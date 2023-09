Incendi tra Vibo e Pizzo: situazione critica e strade chiuse, le fiamme minacciano le abitazioni – LIVE

I vigili del fuoco impegnati su più fronti, ma le fiamme avanzano anche per via del vento

Continua a bruciare il Vibonese da oggi pomeriggio. La situazione più critica al momento si registra tra Vibo Marina e Pizzo, con vasti incendi che si estendono sino a Francavilla Angitola. Il vento non facilita l’opera di spegnimento delle fiamme e le diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate a domare il fuoco si trovano in grossa difficoltà. Bloccata la circolazione dei treni, proprio a causa delle fiamme nei pressi della linea ferroviaria, all’altezza della Stazione di Vibo-Pizzo. Chiusa al transito anche la strada che collega Vibo Marina a Pizzo. Disagi e altri incendi si registrano a Triparni, lungo il costone di Longobardi e pure a Briatico. Diverse le abitazioni evacuate alle porte di Pizzo e tanta la paura tra gli abitanti della zona. Di canadair per spegnere gli incendi al momento neanche l’ombra.

