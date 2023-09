Allarme incendi nel Vibonese, bloccata linea ferroviaria

Continuano i disagi nel comprensorio vibonese causati dagli incendi che stanno interessando diversi centri, dalla costa all’entroterra. I roghi insistenti, alimentati dal caldo e dal vento, chiusura di un tratto di strada ex 522, all’altezza dei due ponti di Briatico e nella porzione tra Pizzo-Vibo Marina. Circolazione sospesa nei pressi di Vibo Valentia dalle ore 19. 15 per un incendio nei pressi della linea ferroviaria. Sul posto è stato sollecitato l’intervento dei vigili del fuoco. In tutta la Calabria sono oltre cento gli interventi tra quelli estinti e quelli in spegnimento che hanno interessato gli operatori nelle province di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro.

