Incendi a Briatico, le fiamme lambiscono pure alcuni villaggi turistici

Diversi incendi stanno interessando il territorio di Briatico. I roghi più estesi hanno colpito la zona della Baia della Rocchetta, l’area nei pressi della struttura ricettiva del Dolomiti e monte Lapa. Le fiamme, alimentate anche dal caldo afoso, hanno lambito porzioni di territorio dove si trovano diversi villaggi turistici. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale, il sindaco Lidio Vallone e l’assessore Chiara Patertì. Si attende l’arrivo dei vigili del fuoco, impegnati su più fronti in diversi comuni del territorio provinciale. Gli amministratori, al fine di mettere in sicurezza i bagnanti, hanno invitato i villeggianti a lasciare la spiaggia. Preoccupazione – viste le alte colonne di fumo e l’avanzare del fuoco – anche per molti residenti nella zona marina di Briatico.

