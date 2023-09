Incendi a Vibo, Mileto e Ionadi, le fiamme minacciano diverse abitazioni – Foto/Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

E’ allarme incendi a Vibo e provincia. Dopo quello che ieri ha distrutto l’ex Lido degli Aranci, le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio in via Bologna a Mileto, in pieno centro abitato, a due passi da una grossa antenna di telefonia e dietro l’ufficio postale. Il fuoco ha lambito diverse abitazioni e sono già andate in fumo alcune baracche nelle vicine campagne. Per spegnere le fiamme, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, impegnati a domare altri incendi, sono stati gli stessi cittadini a munirsi di secchi d’acqua e tubi. La polizia, invece, è intervenuta per spegnere le fiamme in un terreno a Ionadi in via Orazio Falduti. Le fiamme minacciavano infatti alcune villette e gli abitanti della zona sono riusciti a spostare appena in tempo alcune autovetture salvandole così dal rogo. L’incendio più vasto, però, si è sviluppato ala periferia di Vibo Valentia in contrada Gallizzi e sta minacciando diverse ville presenti nella zona. Anche qui, oltre ai vigili del fuoco, sul posto è presente la Polizia di Stato al fine di mettere in sicurezza l’intera area che presenta una sola via (stretta) di entrata ed uscita. Incendi si segnalano anche nel territorio a cavallo tra i comuni di Ricadi e Spilinga in località Ruffa. [GUARDA FOTO IN BASSO]

