Bivona, grosso incendio nell’ex struttura del Lido degli Aranci

In fiamme alcuni stabili che componevano l‘ex Lido degli Aranci a Bivona. Per cause ancora in corso di accertamento, un grosso incendio si è sviluppato nella zona allargandosi rapidamente e mandando in fumo diverse strutture. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Vibo Marina. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno cercando di appurare l’origine del rogo, vale a dire la natura accidentale dello stesso o eventualmente dolosa.

