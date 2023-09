Migranti: in 100 arrivati a Portosalvo in pullman

Sono giunti in pullman a Vibo e poi al centro di accoglienza di Portosalvo 100 dei 630 migranti sbarcati ieri a Reggio Calabria con la nave traghetto ‘Paolo Veronese’, del gruppo Siremar, provenienti da Porto Empedocle. La nave è attraccata al molo di ponente nel primo pomeriggio di ieri accolta dalla Croce Rossa, dai volontari della Curia arcivescovile e dalla Protezione civile, con il coordinamento della Prefettura. Tra i 630 nuovi arrivati, molti cittadini provenienti dall’area sub-sahariana e diversi minori non accompagnati. Oltre trecento dei nuovi arrivati sono stati sottoposti al controllo della polizia, mentre il resto del gruppo era stato precedentemente identificato a Porto Empedocle. Secondo i programmi del Ministero dell’Interno, 225 vengono ospitati in una palestra del rione ‘Gallico’, nella periferia nord di Reggio, dove sono ancora alloggiati 180 migranti dei precedenti sbarchi, mentre altri 100 – come detto – sono stati trasferiti a bordo di pullman a Vibo Valentia, 80 a Crotone, 109 ad Ardore, 36 a Stilo e 80 a Roccella Jonica.

