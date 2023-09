Donna scomparsa da Vibo Marina, attivato il Piano per le ricerche

La Prefettura ha interessato le forze dell’ordine per rintracciare la 52enne di cui i familiari hanno denunciato il mancato rientro a casa

Non si hanno a Vibo Marina notizie di Simona Fortuna, 52 anni, irreperibile da ieri. A denunciarne la scomparsa i familiari della donna non vedendola più rientrare a casa. La Prefettura di Vibo Valentia ha quindi attivato il Piano di ricerca per le persone scomparse che prevede l’attivazione di tutte le forze dell’ordine anche fuori dai confini provinciali al fine di rintracciare la donna. Ricordiamo che nei giorni scorsi i carabinieri erano riusciti a rintracciare a Bari un’altra persona – di 35 anni – che si era allontanata da Parghelia.

