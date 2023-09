Ottantenne scomparso da Limbadi, avviate le ricerche

Nicola Schimio

Da ieri non si hanno più notizie del signor Nicola Schimio, 80 anni, di Badia, frazione di Limbadi. Uscito di casa, non ha fatto più ritorno. Stando ad alcune segnalazioni, l’ultimo luogo dove è stato avvistato è la salita del vecchio campetto di calcio a 5 a Badia. I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia hanno avviato le ricerche, ma al momento senza esito. Domani mattina alle ore 7:00 inizierà un’altra fase di ricerca. L’amministrazione comunale ed il sindaco di Limbadi fanno sapere che chiunque volesse partecipare alle ricerche potrà presentarsi a Badia in via Nuova 35. Chi dovesse invece avvistarlo nelle prossime ore è pregato di contattare celermente le forze dell’ordine.

