‘Ndrangheta, colpo alle cosche del Crotonese: 11 provvedimenti di fermo

Blitz anti ‘ndrangheta nel Crotonese. É in corso un’operazione della Polizia di Stato per l’esecuzione di 11 provvedimenti di fermo emessi dalla Dda di Catanzaro contro altrettanti presunti affiliati ad una cosca di Isola Capo Rizzuto. L’operazione é condotta da un centinaio di unità di personale delle Squadre mobili di Catanzaro e Crotone e della sezione investigativa di Catanzaro del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. Alle persone fermate viene contestata l’associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata a vari reati che vanno dalle estorsioni e dall’usura allo spaccio di sostanze stupefacenti. (Ansa)

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta, sequestrati a Milano aziende e immobili per un valore di 6 milioni

Narcotraffico internazionale, sequestri di cocaina e arresti: coinvolti anche calabresi

‘Ndrangheta: operazione della Dda di Catanzaro, 44 arresti – NOMI