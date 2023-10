Maierato, colpi d’arma da fuoco contro attività gestita dai cinesi

Indagini da parte dei carabinieri per far luce sull’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un’attività commerciale sita nell’area industriale di Maierato. In particolare, ad essere preso di mira è stato il negozio K2 di elettronica, bricolage, abbigliamento e casalinghi gestito da titolari di nazionalità cinese. Sono stati proprio i proprietari dell’attività commerciale, all’apertura del negozio, a notare ieri mattina il danneggiamento (avvenuto nella notte tra il 3 ed il 4 ottobre scorso) della porta di ingresso da colpi d’arma da fuoco. Gli stessi hanno quindi allertato i carabinieri sporgendo denuncia contro ignoti. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

LEGGI ANCHE: Antimafia: Commissione di accesso al Comune di Nicotera e il sindaco si dimette

Truffa gioielliere a Vibo, donna rintracciata e denunciata dalla polizia

Latitanze di Giuseppe Mancuso e Antonio Carà, annullata la misura per i favoreggiatori

Mileto, vandali in azione nella locale stazione ferroviaria