Operazione “Smart delevery”, spaccio di droga dalla Piana di Gioia Tauro, ecco gli arrestati

Si chiama “Smart delevery” l’operazione della Procura di Palmi contro lo spaccio di stupefacenti dalla Piana di Gioia Tauro sino alla Campania e alla Sicilia. Questi gli arrestati in carcere: CAMINITI Rosario, nato il 14-10-1981, di Rosarno; COSOLETO Francesco, nato il 22-02-1978, di Gioia Tauro; FACCIOLO Andrea, nato il 22-01-2001, di Rosarno; LAGANA’ Domenico, nato il 11-03-1995, di Gioia Tauro; MARTORANO Fortunato, nato il 25-03-1999, di Rosarno; MARTORANO Mario, nato il 25-03-1997, di Rosarno; PALADINO Antonio, nato il 16-07-1982, di Rosarno; PRONESTÌ Michele, nato il 13-06-1975, di Polistena; SCARMATO Domenico, nato il 29-12-1968, di Rosarno. Agli arresti domiciliari sono finiti: LAROSA Antonio, nato il 15-04-1978, di Taurianova; LA VERSA Alessandro, nato il 29-04-1981, di Rizziconi. Altre 12 persone risultano indagate a piede libero L’indagine prende spunto da alcune informazioni raccolte da una pattuglia dell’Arma nel corso di un intervento per lite in famiglia. In particolare, la lite nasceva da un debito legato al traffico di stupefacenti. Le successive investigazioni hanno permesso di individuare numerosi episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, consentendo di censire la presenza di due “piazze di spaccio”: a Rosarno e Gioia Tauro, oltre ad alcuni “posti sicuri” a Rizziconi. In tutti i casi è stato riscontrato un voluminoso giro di affari e clienti, gestito da soggetti ritenuti vicini agli ambienti della criminalità locale.

