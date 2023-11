Operazione Eureka, lascia il carcere 38enne di Santa Domenica di Ricadi

Pasquale Prossomariti

Il gip di Reggio Calabria, su istanza della difesa, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere, sostituendola con l’obbligo di dimora, nei confronti di Pasquale Prossomariti, 38 anni, di Santa Domenica di Ricadi, indagato nell’operazione denominata Eureka (scattata nel maggio scorso) per due episodi di cessione di sostanza stupefacente. Pasquale Prossomariti è difeso dagli avvocati Sandro D’Agostino e Diego Brancia. Il 9 maggio scorso è stato condannato in appello nel processo nato dall’operazione antimafia “Costa Pulita” a 7 anni di reclusione. Pasquale Prossomariti è parente di Pasquale Quaranta, anche lui di Santa Domenica di Ricadi e che sta scontando la pena dell’ergastolo rimediata in via definitiva per l’omicidio di Saverio Carone.

