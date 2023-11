Dramma familiare nel Catanzarese, 23enne uccide il padre a coltellate

Dramma familiare nel Catanzarese. A Botricello, un 23enne, Alessio Cosco, ha ucciso il padre Francesco di 52 anni. Inutili i soccorsi, l’uomo, accoltellato, è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri, 118 ed elisoccorso. Da quanto emerso, il ragazzo soffrirebbe di problemi psichici. Il delitto è avvenuto in via Piave, nel centro storico di Botricello dove si trova l’abitazione della famiglia, nel corso di un diverbio tra padre e figlio. In quel momento i due erano soli in casa.

