Marijuana in un villaggio del Vibonese, un arresto da parte della polizia

Nel corso di mirati servizi della Polizia di Stato dedicati al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile di Vibo Valentia ha notato un anomalo via vai nei pressi di un lido balneare di Pizzo. I controlli hanno permesso di rinvenire mezzo etto di marijuana suddivisa in diversi involucri, unitamente a materiale per il confezionamento in buste sottovuoto, bilancini di precisione ed altri strumenti atti alla predisposizione delle singole dosi destinate allo smercio. Sotto il coordinamento della Procura di Vibo Valentia è stato quindi tratto in arresto Pasquale Sardanelli, 58 anni, di Pizzo. Dopo la convalida dell’arresto, il 58enne è stato quindi rimesso in libertà.

