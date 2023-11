Incidente stradale a Maierato, coinvolte tre persone: grave una sessantenne

E’ il terzo incidente avvenuto nella provincia di Vibo nella giornata odierna. L’ultimo si è verificato a Maierato qualche ora fa. A fronte di quest’ultimo si trova ricoverata in Pronto soccorso a Vibo, dove è giunta in codice rosso, una delle tre donne colpite in pieno, oggi pomeriggio intorno alle 16:00, da un’auto guidata da un anziano di 83 anni, D.G., del posto. L’incidente si è verificato in località “La Piana” a poca distanza dal centro abitato del popoloso comune dell’Angitolano. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma da quanto è stato riferito le tre donne stavano camminando lungo il ciglio della strada quando è sopraggiunta l’auto che le ha prese in pieno. In particolare, la più grave delle tre, è stata trascinata per qualche metro prima che il conducente del veicolo arrestasse la corsa. Immediati i soccorsi con l’invio dei mezzi del Suem 118. Sin da subito si è compreso che le condizioni più critiche erano quelle che presentava D.C., di 61 anni, trasferita al Pronto soccorso dello “Jazzolino” in codice rosso per via di diversi politraumi. Più lievi sono invece le ferite riportate dalle altre due donne investite e dallo stesso conducente dell’automobile. Le indagini in corso per capire l’esatta dinamica dell’incidente sono condotte dai carabinieri della Stazione di Maierato.

