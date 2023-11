Scontro tra auto e furgone alle porte di Mileto, un ferito trasportato in ospedale

Il mezzo coinvolto nell’incidente

Grave incidente stradale lungo la Statale 18 alla periferia nord di Mileto. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion-furgone usato per la vendita della merce nei mercati, di proprietà di un caseificio di Paravati, si è scontrato con una Nissan Juke di colore bianco alla cui guida si trovava G.B., dietologo di San Calogero. Ad avere la peggio nell’incidente, il conducente della Nissan che è stato trasportato dai sanitari del 118 – intervenuti sul posto – all’ospedale di Vibo Valentia. Il ferito è vigile, ma la prognosi resta riservata. Sul luogo dell’incidente si è portato anche il personale dell’Anas per il ripristino della circolazione stradale, nonché i carabinieri e la polizia municipale (guidata dal comandante Renato Parrone) per i rilievi del caso e per accertare eventuali responsabilità. Il mezzo che si è scontrato con la Nissan stava percorrendo la Statale 18 in direzione di Mileto.