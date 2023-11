Grave incidente a Piscopio, auto travolge pedone: interviene l’elisoccorso

Un grave incidente è avvenuto stamani a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Per cause ancora in corso di accertamento, un pedone è stato travolto da un’auto in transito lungo via Mesima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni critiche del ferito, hanno attivato l’elisoccorso. Il paziente è stato trasferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

