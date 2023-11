Tragico incidente a Filogaso, jeep perde il controllo e si ribalta: morto 47enne

Un grave incidente è avvenuto stamani lungo la strada provinciale Filogaso-Vazzano, in contrada Peppandrea di Filogaso. Un uomo di 47 anni, S.DA., di Piscopio è morto a seguito di un incidente stradale. Si trovava a bordo di una jeep sulla quale viaggiavano altre due persone. Gli altri occupanti del mezzo non hanno riportato gravi ferite. La jeep, mentre procedeva verso una campagna, sarebbe finita su una scarpata piegandosi su un lato. L’esatta dinamica del sinistro resta da chiarire. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri. Intervenuto anche l’elisoccorso proveniente da Locri. Vani i tentativi messi in atto dai sanitari: per l’uomo infatti non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

