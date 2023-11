Grave incidente ferroviario a Corigliano Rossano: due morti e una decina di feriti

E’ di due morti e una decina di feriti il bilancio del grave incidente ferroviario verificatosi ieri in località Thurio a Corigliano Rossano, lungo la linea Jonica. Un camion guidato da Hannaoui Said, nato in Marocco nel 1999 e residente a San Valentino Torio, è stato travolto dal treno in transito, composto unicamente dalla automotrice Diesel Aln 663.1188 che effettuava il Regionale 5677 da Sibari a Catanzaro Lido. A perdere la vita a seguito del tremendo scontro sono stati la capotreno Maria Pansini, 61 anni di Catanzaro e il conducente dell’autoarticolato. Da una prima ricostruzione dell’incidente emerge che il camion guidato da Hannaoui Said abbia occupato la sede del passaggio a livello. Fonti di Rfi, l’ente gestore delle ferrovie italiane, sostengono che il passaggio a livello fosse regolarmente funzionante e chiuso al momento dell’incidente. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte e la dinamica del terribile scontro che ha portato alla morte di due persone.

LEGGI ANCHE: Trattore si ribalta e finisce in una scarpata, morto operaio 32enne a Corigliano-Rossano

Tragico incidente a Filogaso, jeep perde il controllo e si ribalta: morto 47enne