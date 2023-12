Maestrale: lascia i domiciliari 27enne accusato di aver rapinato un giovane a Pizzo

Giovanni Zuliani

Il gip distrettuale di Catanzaro, su istanza del difensore di fiducia, l’avvocato Salvatore Sorbilli, ha rimesso in libertà Giovanni Zuliani, 27 anni, di Piscopio. Zuliani era stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari nell’operazione Maestrale Carthago della Dda di Catanzaro. In concorso con Francesco Barbieri, 22 anni, di Cessaniti, Giovanni Zuliani è accusato di lesioni gravi e di aver compiuto due rapine con l’aggravante del metodo e delle finalità mafiose. In particolare il 27 agosto 2019 avrebbero aggredito e pestato a Pizzo un giovane che si era opposto a consegnare loro il proprio motorino, sottraendogli poi la somma di 40 euro che custodiva nel portafoglio. Il giovane aggredito è stato ricoverato in ospedale per la frattura della clavicola con una prognosi di 15 giorni.

