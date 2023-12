Stufa distrugge appartamento a Rombiolo, vigili del fuoco evitano il peggio

Si fa la conta dei danni a Rombiolo dopo l’incendio dell’altra sera che per poco non ha provocato una vittima. Provvidenziale si è rivelato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco proveniente da Vibo Valentia che è riuscita a domare le fiamme evitando il peggio. Probabile – dai primi rilievi – che l’incendio si sia sviluppato a causa della stufa elettrica troppo vicino al letto dove dormiva il proprietario di casa che, accortosi della presenza delle fiamme, è riuscito ad uscire in strada e chiedere aiuto. Lo stesso, a causa del fumo che nel frattempo aveva respirato, è stato trasportato all’ospedale di Vibo Valentia per le cure del caso, mentre i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere delle bombole di gpl che si trovavano all’interno dell’immobile e stavano per essere investite dalle fiamme. Solo il loro pronto trasporto all’esterno da parte dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

