Incidente a Mileto, scontro tra un furgone e un’auto nel centro cittadino

Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore a Mileto. Coinvolti nel sinistro, avvenuto lungo la centralissima via Vittorio Emanuele III, un doblò di una ditta del posto e una Audi station wagon, condotta da un residente. L’impatto, avvenuto nei pressi di un incrocio, per fortuna non ha portato gravi conseguenze. L’incidente è infatti avvenuto in una zona assiduamente frequentata. L’esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. In base alle prima informazioni, l’auto – a seguito dell’urto- è andata a impattare contro il muro di una abitazione. I due conducenti non verserebbero in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i carabinieri.

