Drammatico incidente in Lombardia, muore carabiniere calabrese

Un tragico incidente si è verificato la notte di Capodanno in Lombardia. A perdere la vita, Rosario Bruno, carabiniere originario di Lamezia Terme. L’appuntato è deceduto uscendo di strada con la sua auto che si è capovolta finendo in una roggia. Abitava a Milano ed era arrivato nel Lodigiano per partecipare a una festa di fine anno. Il Nuovo sindacato carabinieri ha diramato una nota di cordoglio: «Questa segreteria nazionale, insieme con quella regionale della Lombardia e provinciale di Milano, nonché tutti gli iscritti Nsc, si stringono alla famiglia in questo momento di immenso dolore». Dai primi accertamenti è emerso che il carabiniere sarebbe uscito di strada la scorsa notte, ma la segnalazione a forze dell’ordine e 118 sarebbe arrivata solo oggi in giornata, dopo che un passante si è accorto della sua auto ribaltata nel fosso allertando, quindi, la macchina dei soccorsi.

