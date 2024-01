Incidente a Lamezia, giovane muore alla guida dell’auto

È di un morto il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte a Lamezia Terme. Il sinistro stradale si è verificato intorno alle ore 4.00 lungo via Sebastiano Guzzi. Coinvolta una sola vettura, una Nissan Pixo con a bordo quattro giovani, di cui due uomini e due donne. Ad avere la peggio, la conducente del mezzo, una ragazza di 26 anni. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e per i rilievi sulla vettura. Al momento si attende l’autorizzazione del magistrato di turno della Procura di Lamezia Terme e del medico legale per rimuovere il corpo della sfortunata ragazza. Presente anche la polizia stradale per i adempimenti di competenza.

