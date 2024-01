Droga e munizioni a Monte Poro, giovane di Caroniti lascia i domiciliari

Lascia gli arresti domiciliari per la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza Adriano Romeo, 36 anni, di Caroniti, frazione del comune di Joppolo. Questa la decisione del gip del Tribunale di Vibo Valentia, Barbara Borelli, in accoglimento di un’istanza dell’avvocato Francesca Comito. Adriano Romeo non potrà quindi allontanarsi dal comune di residenza senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria e non potrà allontanarsi dall’abitazione di residenza dalle ore 21 alle ore 7:00. Adriano Romeo era stato arrestato il 18 dicembre scorso dalla polizia con l’accusa di concorso in coltivazione e produzione di marijuana. I poliziotti nel corso di alcuni controlli avevano infatti trovato 800 piantine di canapa indiana in fase di essiccazione per un peso complessivo di circa otto chili, nonché 34 cartucce calibro 12 e 50 cartucce calibro 38, più un caricatore vuoto per pistola e un kit per la pulizia delle armi. Attraverso l’analisi delle immagini registrate da una telecamera del circuito di sorveglianza ubicata nella medesima via degli immobili di interesse investigativo, i poliziotti sono risaliti a Francesco Taccone e Adriano Romeo che si sarebbero recati sin dal mese di agosto con cadenza quasi giornaliera negli immobili in questione.

LEGGI ANCHE: Droga e armi a Monte Poro: due arresti nella frazione Caroniti di Joppolo

“Rinascita Scott 3”: ammesse tutte le parti civili, mentre in quattro optano per il rito abbreviato

Comune di Nicotera e appalti: ecco chi sono i due indagati dell’inchiesta della Procura di Vibo