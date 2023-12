Comune di Nicotera e appalti: ecco chi sono i due indagati dell’inchiesta della Procura di Vibo

Sono Carmelo Ciampa, 64 anni, e Claudio Corigliano, 39 anni, i due indagati dell’inchiesta dei poliziotti della Digos della Questura di Vibo, coordinati dalla locale Procura, che mira a far luce sull’aggiudicazione di gare di appalto, bandite dal Comune di Nicotera per l’affidamento di lavori pubblici (anche per importi consistenti). Claudio Corigliano guida attualmente l’Ufficio tecnico del Comune di Nicotera, in precedenza retto da Carmelo Ciampa. A vario titolo vengono ipotizzati – nell’avviso di conclusione indagini – i reati di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio. Il procedimento nasce da un esposto presentato in Questura per fatti risalenti agli anni 2020, 2021 e 2022 e toccano anche i lavori del post alluvione di Nicotera Marina. L’indagine, iniziata nel gennaio scorso, avrebbe portato all’emersione di un consolidato meccanismo per l’affidamento dei lavori pubblici utilizzando la procedura della somma urgenza, con la stazione appaltante del Comune di Nicotera che avrebbe fatto ricorso all’istituto della somma urgenza in maniera – secondo l’accusa – surrettizia ed al solo fine di eludere le gare ad evidenza pubblica. I due indagati hanno ora venti giorni di tempo per chiedere al pm di essere interrogato o presentare eventuali memorie difensive attraverso i rispettivi legali.

LEGGI ANCHE: Antimafia: Commissione di accesso al Comune di Nicotera e il sindaco si dimette

Comune di Nicotera e accesso agli atti: ecco cosa già emerge da alcune nostre inchieste

Il sindaco di Nicotera, la cantante Merante e il saluto ai carcerati

Saluto ai carcerati nel videoclip della Merante, il sindaco di Nicotera ammette la “brutta figura” – Video

Nicotera: le “stoccate” della Merante al sindaco, il “plagio” e il risveglio dei media nazionali

‘Ndrangheta: scioglimento del Comune di Nicotera, i profili shock dei politici