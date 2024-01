Incidente sull’A2 tra Pizzo e Lamezia: a bordo dell’auto il governatore Occhiuto – Foto

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto è rimasto coinvolto in un incidente sull’A2. Nell’impatto non sono stati coinvolti altri mezzi in quanto l’auto in cui viaggiava il governatore insieme al figlio, all’autista e ad alcuni membri dello staff, avrebbe perso aderenza andando a impattare contro il guardrail. L’incidente è avvenuto tra lo svincolo di Lamezia Terme e Pizzo. Gli occupanti del veicolo hanno riportato tutti contusioni e qualche trauma cranico. Sul posto l’elisoccorso e un’ambulanza del 118 di Vibo. In arrivo anche altre ambulanze da Lamezia. Allertato subito il direttore della centrale unica regionale del 118 Riccardo Borselli. I feriti sono stati trasportati a Catanzaro per gli accertamenti e le cure del caso.

