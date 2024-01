Giustizia: cinque nuovi magistrati ordinari prenderanno servizio a Vibo

Nuovi magistrati per il Tribunale e la Procura in arrivo a Vibo Valentia. La terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha quindi invitato i dirigenti dei rispettivi uffici giudiziari a predisporre tutte le misure necessarie a consentire la pronta e sollecita immissione in possesso dei magistrati ordinari. Alla Procura di Vibo quale nuovo pm arriva Maria Bernabei (tirocinio a Perugia). I giudici ordinari che prenderanno invece servizio al Tribunale di Vibo quali nuovi giudici ordinari sono: Eugenia Di Bella (tirocinio a Catania), Luca Brunetti (tirocinio a L’Aquila), Ida Cuffaro (tirocinio a Roma), Rosamaria Pisano (tirocinio a Roma). Una piccola boccata d’ossigeno, quindi, per gli uffici giudiziari vibonesi, in attesa che martedì prossimo una delegazione dell’Ordine degli avvocati del Foro di Vibo Valentia venga ricevuta a Roma al Ministero della Giustizia al fine di illustrare tutte le criticità che si vivono quotidianamente nel locale Tribunale alle prese con carenze di giudici e personale amministrativo che impediscono la definizione delle cause in tempi accettabili.

